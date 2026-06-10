Mona, Robi, Прея и Тригайда излизат на сцената на Бузлуджа

Шестото издание на OPEN BUZLUDZHA ще се проведе от 14 до 16 август. Фестивалът отново ще събере музика, светлинно шоу, дневна програма и къмпинг зона в района на монумент Бузлуджа, на около 1500 метра надморска височина.

Тази година събитието ще премине под мотото "Усети бъдещето". Организаторите залагат на програма, която съчетава музика, визуални ефекти, дигитални елементи и преживявания, свързани с историята и средата около монумента.

На сцената ще излязат Тригайда, Mona, Прея и Robi. Тригайда ще представят музика, в която българският фолклор се среща с drum and bass, trip hop и електронни елементи. Mona ще се включи със своя съвременен прочит на фолклорната музика, а Прея ще представи песни от проекта LAVA, в който смесва поп, фолклор и актуални музикални влияния. Robi, носител на наградата "БГ Дебют на годината", ще участва със свои песни, в които водещи са акустичното звучене, личните текстове и разпознаваемият му тембър.

След концертите програмата ще продължава с електронна сцена. След Sunset Sessions фестивалът въвежда и Sunrise Sessions - формати, организирани около залеза и изгрева над билото на Стара планина.

Залезът ще бъде посрещан със сетове на FineApple, Peril, Mr. X и Fey. След полунощ програмата включва Skarabei (Sake), The Foreigners, Pacho, Bagerziev и Димитър Петров, които ще представят общ B2B сет. Julieta Intergalactica и Mr. X ще закрият нощната програма със селекция от диско, breakbeat и електронни ритми до изгрев.

Всяка вечер фасадата на монумента ще бъде използвана за 3D мапинг шоу, създадено от MP-STUDIO. През деня посетителите ще могат да се включат в турове, работилници, интерактивни игри и други активности, свързани с историята на мястото и с темата на фестивала.

"OPEN BUZLUDZHA е фестивал, който се преживява с всички сетива. Съвременна музика, изключителен светлинен спектакъл, къмпинг под звездите, среща с красивата планинска природа и с хора от цял свят, и усещането да бъдеш част от нещо по-голямо превръщат фестивала в усещане за бъдеще", казва арх. Дора Иванова, основател на фондация "Проект Бузлуджа".

Изданието през 2026 г. съвпада и с 45 години от откриването на монумент Бузлуджа. Според организаторите фестивалът е част от усилията мястото да бъде показано не само като архитектурен и исторически обект, но и като пространство за култура, нови идеи и съвременни събития.

Зад фестивала стои фондация "Проект Бузлуджа", основана от арх. Дора Иванова през 2015 година. Организацията работи за развитието на монумент Бузлуджа като културна дестинация, свързана с изкуство, образование и устойчив туризъм. През последните години фондацията е разработила План за опазване и управление на монумента, реализирала е проекти за стабилизиране на мозайките в сградата, организира форум за културно наследство и е изготвила дигитален двойник на Бузлуджа. Предстои и проект за консолидация на монумента чрез изграждане на нов покрив и прозорци. Той ще бъде реализиран под ръководството на Областна администрация Стара Загора по Концепция за интегрирани териториални инвестиции, защитена от Община Казанлък.