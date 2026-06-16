7 модни тенденции за лято 2026

Лятната мода не е създадена само за манекенките на подиума. Тя е за всички нас – стига да знаем как да интерпретираме тенденциите така, че да подчертаят силните ни страни и да ни накарат да се чувстваме комфортно в кожата си. Кои са седемте най-горещи тренда за това лято и как да ги носите според вашата фигура?

Широк ленен панталон

Ленът е безспорната звезда на лятото, а широкият панталон от тази материя е едновременно елегантен и практичен. За фигура тип „круша“ (с по-широки бедра) той е истински подарък – прикрива зоната на ханша и балансира силуета. Носете го с вталени топове или блузи, пъхнати леко отпред. За фигура тип „ябълка“ (при която талията е по-широка от бедрата) заложете на висока талия и спускаща се надолу материя без излишни плисета в областта на корема. За фигура „правоъгълник“ добавете колан, за да създадете оптическа илюзия за извивки.

Рокля-бюстие с прибрана талия

Този романтичен модел, напомнящ викторианска естетика, е навсякъде. При фигура „обърнат триъгълник“ (широки рамене, тесен ханш) роклята-бюстие омекотява линията на раменете и привлича вниманието към деколтето

За „пясъчен часовник“ това е идеалният силует – той подчертава талията и следва естествените ви извивки. Ако сте с по-малък бюст, потърсете модели с волани или драпировка в горната част за допълнителен обем. Ако сте с по-голям бюст, изберете модел с вградени чашки и широки презрамки.

Костюм с къси панталони

Елегантен, но игрив, този комплект е перфектен както за града, така и за курорт. Ако сте с по-нисък ръст, той издължава силуета, особено ако панталонът е с висока талия и дължина до средата на бедрото. Носете го в един цвят от глава до пети за максимален ефект. За дами с по-пълни бедра, са подходящи шорти с леко А-силует, които не се впиват. Класическият панталон тип „мъжка кройка“ в комплекта с по-дълга, свободна кройка също работи чудесно за всички типове фигури.

Източник: Бермуди и плетена рокля: 7 тенденции за лято 2026