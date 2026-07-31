ЦСКА 1948 победи с 2:1 Арда

Вицешампионът от миналия сезон ЦСКА 1948 победи с 2:1 гостуващия Арда Кърджали в среща от третия кръг на Първа футболна лига.

Два гола за успеха отбеляза Мамаду Диало, а за гостите се разписа Бирсент Карагарен. Столичани доиграха срещата с човек по-малко на терена, след като Андре Хофман получи директен червен картон в 67-ата минута. В шестата минута на добавеното време резервата Георги Николов изравни за Арда, но попадението му беше отменено заради засада след намеса на системата ВАР.

В класирането "червените" излязоха начело със 7 точки актив, а Арда е на шеста позиция с 4.

Още в шестата минута играчите на ЦСКА 1948 откриха резултата. Георги Русев асистира на Мамаду Диало, който си пое топката и без проблеми направи 1:0.

След това стражът на "червените" Петър Маринов спаси удари на Антонио Вутов, който беше близо до изравнително попадение. Това се случи в 22-ата минута, когато след центриране на Вутов и лошо изчистване с глава от защитник на домакините Бирсент Карагерен беше най-съобразителен в наказателното поле за 1:1.

В началото на второто полувреме отново Диало даде аванс на своя тим, след като засече центриране на Драган Гривич и с глава не остави шанс на Анатолий Господинов.

Отборът на ЦСКА 1948 остана с десет души на терена, след като Андре Хофман получи директен червен картон. Съдията Димитър Димитров прегледа запис на системата за

видеоарбитраж преди да го изгони от терена.

До края Петър Маринов направи още спасявания, но в шестата минута на добавеното време не успя при удара на Георги Николов. Попадението на резервата на Арда обаче беше отменено заради засада и "червените" успяха да спечелят мача.

В следващия кръг на 8 август ЦСКА 1948 ще гостува на Локомотив София, а Арда ще има визита на Дунав Русе. / БТА