BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 122

5 начина, по които завистта ни вреди

Разрушаване на социалните връзки и изолация

31.07.2026 | 23:15 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Завистта е една от най-честите човешки емоции. За разлика от гнева или страха, тя рядкo носи временно облекчение.  Няма човек, който някога да не е завиждал за нещо на приятел, близък, колега, непознат.  Вместо да мотивира, тази емоция бавно оказва вредно влияние върху живота ни, без дори да си даваме сметка за това.

Ако в даден момент отново усетите, че изпитвате завист към някого, вижте как тя ви вреди. 

Изкривяване на самооценката и когнитивно изтощение

Когато се фокусираме върху чуждите предимства или успехи, нашият мозък пренасочва огромна част от вниманието и когнитивните си ресурси към чуждия живот. Вместо да вдъхновява градивни действия, това обсебване изчерпва менталната ни енергия и засилва усещането за лична непълноценност. С течение на времето постоянната сравнителна нагласа блокира способността ни да виждаме собствените си възможности и ни оставя в състояние на емоционална изтощеност.

Вреда върху физическото здраве и имунитета

Медицински проучвания, цитирани от издания като BBC, показват, че хроничната завист държи нервната система в състояние на непрекъсната готовност за защита. Когато човек изпитва постоянна горчивина и таен яд спрямо постиженията и живота на околните, организмът му поддържа постоянно повишени нива на стресовия хормон кортизол. Това физиологично напрежение води до нарушения в съня, отслабване на имунната система и повишен риск от сърдечносъдови проблеми.

Източник: Как завистта ни вреди

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

сърдечно здраве завист негативна енергия
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem