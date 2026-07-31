Парламентът прие нови правила за изборите: Какво се променя

Народното събрание окончателно прие промените в Изборния кодекс, които ще определят правилата за провеждането на следващите избори. Законопроектът беше гласуван само за няколко часа, а промените предизвикаха остри реакции сред политическите сили и нов спор за това дали ще направят изборния процес по-прозрачен или ще облагодетелстват определени партии.

Машинното гласуване става задължително

Една от най-съществените промени е възстановяването на задължителното машинно гласуване в секциите с над 300 избиратели. Очакванията са това да ограничи броя на недействителните бюлетини и да повиши доверието в изборния процес. Законодателите приеха още машините за гласуване да бъдат адаптирани за хора със зрителни увреждания, за да се гарантира по-лесен достъп до вота.

Район “Чужбина”

Парламентът се отказа от идеята за създаване на отделен многомандатен избирателен район “Чужбина“. В същото време отпадат ограниченията за броя на изборните секции извън Европейския съюз, което ще позволи откриването на повече секции в държави с големи български общности.

Въпреки че част от измененията са представени като технически, те предизвикаха сериозен политически дебат. Управляващите ги определят като стъпка към по-честен и достъпен изборен процес, докато опозицията поставя под съмнение мотивите за част от текстовете и предупреждава за възможни политически последствия.

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Промените в Изборния кодекс бяха приети в края на парламентарния сезон, паралелно с окончателното приемане на държавния бюджет и внесените жалби в Конституционния съд срещу него.

В “Директно” политолозите Яница Петкова от социологическа агенция "Мяра“ и Георги Проданов от Нов български университет коментираха изборните правила традиционно са сред най-чувствителните политически теми, тъй като всяка промяна поражда въпроси дали гарантира по-прозрачен вот или променя баланса между основните политически сили.

Новите разпоредби ще бъдат приложени още на следващите избори, което ги превръща в един от най-значимите политически акценти преди началото на предизборната кампания.