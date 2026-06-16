5 неща, които да направите преди лятната почивка

Остават броени дни преди дългоочакваната почивка, а умът ви препуска като компютър с десет отворени прозореца. Списъкът със задачи сякаш се удвоява, а чувството за вина, че оставяте нещо недовършено, ви пречи да се зарадвате на предстоящото пътуване. Менталната хигиена преди отпуска е точно толкова важна, колкото и физическата подготовка на багажа. Ето пет изпитани трика, за да завършите работните си ангажименти без стрес и да „изключите“ превключвателя на тревожните мисли:

Правилото на трите списъка

Вместо да тънете в безкраен to-do лист, разделете задачите си в три категории:

„Задължително преди отпуска“;

„Може да почака“;

„Прехвърлям или делегирам“.

Бъдете искрени със себе си – дали наистина трябва да изпратите онзи имейл точно днес, или светът няма да свърши, ако го оставите за след две седмици? Всичко, което попадне в третата колона, прехвърлете на колега или оставете с ясна бележка какво предстои. Когато видите написано, че реално спешните задачи са само 3-4, паниката намалява драстично.

Техниката на затворените цикли

Нищо не изтощава мозъка така, както отворените въпроси – задачи, които не сте довършили и които ще „висят“ през цялата почивка. Отделете 20 минути в последния работен ден, за да напишете кратък документ „Предаване на щафетата“. Запишете всяка незавършена задача, на кой етап е оставена, каква е следващата стъпка и кой поема отговорността.

Ако няма кой да поеме нещо, напишете го като напомняне за самите себе си за първия ден след отпуска. Поставянето на точка върху всеки отворен цикъл освобождава огромно количество ментална енергия.

Източник: Психолозите съветват: направете това преди отпуската си