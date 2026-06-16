5 домашни маски при тъмни кръгове под очите

Тъмните кръгове под очите са сред най-упоритите естетични „врагове“ на съвременната жена – появяват се от умора, безсъние, генетична предразположеност, алергии или просто от горещите юнски нощи, в които сънят е кратък, а светлината – дълга. Преди да посегнете към скъпите коректори и кремове, опитайте силата на натуралните съставки. Ето пет домашни маски, които успокояват, изсветляват и освежават деликатната зона около очите:

Краставица и кисело мляко

Краставицата е класика с причина – тя е от 95% вода и съдържа витамин К и антиоксиданти, които свиват кръвоносните съдове и намаляват отока.

Настържете половин охладена краставица на ситно ренде и смесете с 1 супена лъжица гъсто цедено кисело мляко.

Нанесете внимателно под очите с пръст или памучен тампон и оставете да действа 15 минути.

Изплакнете с хладка вода.

Резултатът е мигновено усещане за свежест и видимо по-спокойна кожа.

Картоф и розова вода

Суровият картоф съдържа ензима катехолаза и витамин С, които имат лек избелващ ефект и помагат за изсветляване на тъмните сенки. Настържете малък обелен картоф, изцедете сока му и го смесете с 1 чаена лъжичка розова вода. Напоете два памучни тампона в сместа и ги поставете върху затворени клепачи и зоната под очите. Релаксирайте 10-12 минути, след което измийте лицето. Розовата вода допълнително тонизира и намалява зачервяванията.

Утайка от кафе и кокосово масло

Кофеинът е мощен вазоконстриктор – той свива кръвоносните съдове и намалява задържането на течности, което е една от основните причини за подпухналост и тъмен оттенък.

Смесете 1 чаена лъжичка фино смляно кафе (може и утайка от сутрешното кафе) с 1 чаена лъжичка разтопено кокосово масло до получаване на паста.

Нанесете много тънък слой под очите, като избягвате директен контакт с лигавицата.

Оставете за 8-10 минути и изплакнете обилно с хладка вода.

Кожата става мека, а зоната – значително по-светла.

Източник: Кажете сбогом на тъмните кръгове: 5 домашни маски с видим ефект