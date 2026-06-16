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Турска актриса почина едва на 35, ден след рождения си ден

Тя стана известна с ролята си в сериала "Шербет от боровинки"

16.06.2026 | 09:16 ч. 1
Турска актриса почина едва на 35, ден след рождения си ден

Популярната турската актриса Едже Иртем почина едва на 35 години. Тя е позната най-вече с ролята си на Ъшъл в телевизионния сериал "Шербет от боровинки".

Ден преди смъртта си Иртем е отпразнувала рождения си ден, съобщава в. "Хюриет", цитиран от "Марица". 

Тя се е почувствала зле в дома си около обяд. На място са пристигнали медицински екипи, които са оказали спешна помощ, но въпреки усилията им актрисата е починала.

Смята се, че най-вероятната причина за смъртта ѝ е сърдечен удар. Тя ще се разбере окончателно след изготвянето на съдебномедицинска експертиза.

Неочакваната ѝ смърт предизвика шок сред нейните колеги и почитатели.

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