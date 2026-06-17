Вижте снимки от приказната сватба в Португалия на Пери Едуардс и Алекс Окслейд-Чембърлейн

Пери Едуардс и Алекс Окслейд-Чембърлейн се ожениха!

Певицата изглеждаше зашеметяващо в елегантна бяла дантелена рокля, с която се омъжи за футболиста на живописна церемония в Португалия.

Пери и Алекс си казаха „ДА“ в събота, след няколкогодишен годеж и две общи деца.

Звездата от „Little Mix“ и бившият национал на Англия, и двамата на 32 години, си размениха обети в живописната църква Igreja Matriz de Estoi в село Естой във Фаро, близо до мястото, където Пери притежава ваканционен дом.

Непретенциозната църковна служба започна малко след 15:00 часа, като присъстваха около 70 близки приятели и членове на семейството.

Полузащитникът на „Селтик“ Алекс изглеждаше елегантен в черен смокинг и влезе в църквата заедно с приятели и баща си – ексфутболиста Марк Чембърлейн и брат си Крисчън, които носеха еднакви черни костюми.

Пери пристигна в бялата мраморна църква от XVI век, разположена в подножието на зашеметяващата планинска верига Монте Фиго в Алгарве, 30 минути по-късно.

Тя беше закарана до идиличната католическа църква в ретро бял кабриолет Mercedes и излезе на следобедното слънце, докато някои членове на семейството пристигнаха в сребрист Rolls-Royce.

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Източник: Tialoto.bg