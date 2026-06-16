Синът на бъдещата кралица на Норвегия Мете-Марит, влиза в затвора за четири години

Мариус Борг Хойби, синът на принцеса Мете-Марит Норвежка, беше осъден на четири години затвор.

Той е оправдан по някои от обвиненията срещу него, но все пак влиза зад решетките за продължителен период от време.

29-годишният Мариус е доведен син на норвежкия престолонаследник – принц Хокон. Съпругата на принца, Мете-Марит, ражда момчето няколко години преди да срещне и да се омъжи за своя принц.

Изслушването, на което съдия Йон Свердруп Ефйестад прочете 128-страничната присъда, се проведе в 8:30 ч. този понеделник, 15 юни, в съдебна зала 250 на Двореца на правосъдието в Осло.

Мариус Борг с принц Хокон, принцеса Ингрид и принцеса Мете-Марит от Норвегия през 2004 г.; Снимка: Getty Images

Това, което искаше прокуратурата

От четирите изнасилвания, за които е съден, Мариус е оправдан за две и също така е освободен от всякакви искове за обезщетение от жените, които са го обвинили. Както осъденият, така и прокуратурата могат да обжалват в рамките на максимум две седмици, а присъдата не е окончателна.

Прокуратурата поиска повече от 7 години затвор

По време на процеса, един от най-шумните в историята на скандинавската страна, прокурорът поиска присъда от седем години и седем месеца затвор и очакваше съдът да го признае за виновен по всички обвинения, с изключение на едно обвинение за отправяне на заплахи. Защитата, от своя страна, счете обвиненията за твърде сурови и вярваше, че присъда от година и половина затвор би била повече от достатъчна. Мариус винаги е отстоявал невинността си и по двата случая на изнасилване, за които е осъден.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg