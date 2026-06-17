Маникюр, вдъхновен от сезона на Близнаци

Сезонът на Близнаци скоро свършва – на 21 юни, но все още не е късно да се вдъхновите от този въздушен знак за дизайна на новия си маникюр. Най-добрите идеи за маникюр за сезона на тази подвижна зодия използват ефирната цветова палитра, която въплъщава енергията ѝ. От щастливо слънчево жълто и оранжево до причудливо лилаво и зеленикаво-синьо, палитрата на Близнаците е склонна да клони към по-светла и ярка, с пастелни цветове на преден план.

Въпреки че всеки от тези цветове ще изглежда зашеметяващо сам по себе си, те са особено красиви, когато са включени в игрив дизайн, подходящ за сезона на Близнаци. За да го докажем, събрахме няколко идеи, от които да се вдъхновите за следващото си посещение в салона за красота.

Пастелни нокти

На първо място имаме най-добрата пастелна разнообразна палитра за Близнаци. Тя съчетава ръчно нарисувани красиви дизайни, за които се използва инструмент за точки, четка за нокти и гъба. Именно заради трудността на маникюра, ви съветваме да се доверите на професионалист, за да си спестите време и нерви.

Ярък маникюр

Този цветен маникюр не е просто красив, но е и много лесен за пресъздаване у дома. Просто нанесете няколко цветни точки върху всеки нокът, след което използвайте гъба, за да ги размажете заедно. Като алтернатива можете да поставите парче найлоново фолио, с което да притиснете нюансите един към друг. Просто не забравяйте да почистите ръбовете на пръстите си след това, за да бъде завършекът напълно перфектен.

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Източник: Tialoto.bg