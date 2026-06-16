Как се чувства Ариана Гранде след раздялата с Итън Слейтър?

Ариана Гранде се чувства добре след раздялата с Итън Слейтър!

32-годишната певица и 34-годишният комик бяха заедно близо 3 години, но преди месеци тайно се разделили.

Скоро изпълнителката стартира музикалното си турне "Eternal Sunshine" и явно се справя страхотно - въпреки раздялата.

"Тя изглеждаше много щастлива. Всичко е много позитивни вибрации. Да има възможност отново да се свърже с феновете след толкова много години, я направи много развълнувана. Тя искаше да даде на феновете си невероятно шоу и вложи толкова много работа в шоуто. Да започне турнето си беше много емоционално за нея", коментира източник на "People".

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