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Как се чувства Ариана Гранде след раздялата с Итън Слейтър?

Бяха заедно близо 3 години

16.06.2026 | 23:52 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ариана Гранде се чувства добре след раздялата с Итън Слейтър!
32-годишната певица и 34-годишният комик бяха заедно близо 3 години, но преди месеци тайно се разделили.

Скоро изпълнителката стартира музикалното си турне "Eternal Sunshine" и явно се справя страхотно - въпреки раздялата.

"Тя изглеждаше много щастлива. Всичко е много позитивни вибрации. Да има възможност отново да се свърже с феновете след толкова много години, я направи много развълнувана. Тя искаше да даде на феновете си невероятно шоу и вложи толкова много работа в шоуто. Да започне турнето си беше много емоционално за нея", коментира източник на "People".

Още за двойката и отношенията четете в teenproblem.net

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Тагове:

звезди Ариана Гранде раздяла Итън Слейтър
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