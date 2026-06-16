Певицата Пери Едуардс се омъжи за футболист

Пери Едуардс и Алекс Окслейд-Чембърлейн вече са женена двойка!

32-годишната певица, която беше част от Little Mix, и 32-годишният футболист на Селтик сключиха брак в църква в селото Ещой ин Фаро в Португалия в събота - 13-и юни, предават от "Daily Mail".

Имало около 70 гости - приятели и роднини.

Младоженецът носил черен смокинг, като бил забелязан да влиза в църквата с баща си и брат си, които носили подобни костюми. Изпълнителката пък била по дантелена бяла рокля и златни обеци. Тя влязла в църквата с майка си, бащата си и шестте си шаферки, които били в сини рокли от коприна.

Службата продължила около 30 мин., а оркестър, състоящ се от 5 души, изнесъл изпълнения. После Пери и Алекс излязли от църквата, като се държали за ръце, и били заобиколени от близките си.

Те се отправили към площада на селото, за да се насладят на напитки.

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