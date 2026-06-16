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Травис Баркър и Кортни Кардашян загубили бебе

Случило се през 2021 г.

16.06.2026 | 22:18 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Кортни Кардашян и Травис Баркър разкриха, че са изгубили бебе. Това се случило преди да се роди 3-годишния им син Роки.

47-годишната риалити звезда и 50-годишният барабанист на Blink-182 започнаха връзката си към края на 2020 г.

Сега става ясно, че Кортни е забременяла през 2021 г. - 6 месеца, след като двамата започнали романтичните си отношения. Бебето било момиче и звездите планирали да го кръстят Тюлип.

Но на третия месец от бременността по време на лекарски преглед било установено, че бебето няма сърдечен ритъм.

"Когато ние изгубихме бебето, ние бяхме съсипани. Ние плакахме с дни.", споделя Кардашян в документалния филм за Травис - "Travis Barker: Love Is Louder Than Fear", предават от "Female First".

Какво още разказа тя четете в teenproblem.net

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