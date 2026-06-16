Най-привлекателните футболни половинки на Мондиал 2026

От няколко дни светът е футбол. На 11-и юни започна Световното първенство, което този път се провежда в три страни - САЩ, Канада и Мексико. Но освен с интересни мачове, вълнуващи голове, страстни запалянковци и футболни емоции, Мондиалът ще очарова и с нещо друго - атрактивните футболни половинки. Вижте кои дами ще блеснат на това първенство.

Антонела Рокуцо

Започваме ударно с чаровната 38-годишна аржентинска инфлуенсърка, която е съпруга на Лео Меси. 38-годишният футболист и брюнетката са женени от 2017 г., но са заедно още от ученици. Сватбата им в родния им град Росарио беше определена от медиите като "сватбата на века". Антонела е сред най-популярните футболни съпруги, като има близо 40 млн. последователи в Instagram и работи с много известни модни марки. В момента Рокуцо и Меси живеят в Маями, тъй като футболистът играе в Интер Маями. Двамата имат трима сина - Тиаго, роден през 2012 г., Матео, роден през 2015 г. и Чиро, роден през 2018 г.

Естер Експосито

Една сравнително нова връзка. 26-годишната испанска актриса е с 27-годишният френски футболист Килиан Мбапе от февруари тази година. През февруари те бяха забелязани заедно в Мадрид, през март - на седмицата на модата в Париж, а после по екскурзии - в Италия, в Ибиса и т.н. Естер вече е подкрепяла топ нападателя на мачове на Реал Мадрид, а сега я очакваме и на мачовете на Франция. Двамата не са говорили за връзката си публично, като се има предвид, че са заедно от скоро. Но русокосата актриса набира все повече популярност и трупа последователи в Instagram.

Изабел Хаугсенг

22-годишната приятелка на Ерлинг Холанд веднага прави впечатление със своето естествено излъчване и така печели симпатиите. Норвежкият национал и брюнетката се познават още от деца, тъй като са израснали в един и същи град. Връзката им започва през 2021 г. 25-годишният футболист на Манчестър Сити не показва често личния си живот в социалните мрежи, но се знае, че с любимата му са се сдобили с дете през 2024 г. Синът им е роден през декември. Изабел често подкрепя Холанд от трибуните.

Джорджи Бел

Футболистите от отбора на Шотландия също могат да се похвалят с доста привлекателни половинки. Пример за това е Джорджи Бел - съпругата на Райън Кристи. 31-годишният футболист на Борнемут и русокосата красавица са заедно от края на 2018 г. - началото на 2019 г. Те се сгодиха през януари 2022 г. А през юни 2025 г. сключиха брак. Звездите имат син Лео, който се роди през юни 2023 г. Джорджи също впечатлява със своята естествена визия и лъчезарното си излъчване. 31-годишната Бел е художничка и редовно показва свои произведения в социалните мрежи.

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