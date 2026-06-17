Дженифър Лопес обсъди развода си с Бен Афлек

Дженифър Лопес призна, че е трябвало да разбере себе си - след развода с Бен Афлек. 56-годишната актриса и певица каза, че е осъзнала, че трябва да работи върху себе си, а не да обвинява другите, след като станала необвързана през април 2024 г.

Звездата и 53-годишният актьор се събраха през пролетта на 2021 г. А през лятото на 2022 г. вдигнаха 2 сватби. Но през април 2024 г. се разделиха, а през август 2024 г. Джей Ло подаде документи за развод. Той бе финализиран в началото на 2025 г.

"Беше заради изборите, които направих, но също, заради факта, че имах неща, които трябваше да променя в себе си, които не разбирах и не разпознавах, които привличаха определени неща и определен вид преживявания в живота ми... И след последния ми развод, аз просто седях там и бях така - отмених турнето си и седях там, и си казвах: "Ти трябва да разбереш себе си. Какво става с теб? Забрави за всички други. Няма никой друг за обвиняване тук, освен теб - по определен начин", сподели изпълнителката в подкаста "SmartLess".

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