Колко пари може да спечели един барман за седем часа на Световното първенство? ВИДЕО

В клип, публикуван в TikTok, който е събрал над 700 000 гледания, американката твърди, че само за един работен ден е събрала бакшиш от 950 долара по време на Световното по футбол.

"Аз съм барманка в Бостън и Световното първенство току-що започна. Работя на дневна смяна, което означава, че съм там от 10:30 до 16:30 или когато приключа. Днес си тръгнах в 17:15, което е изненадващо, като се има предвид колко натоварено беше. Реших да направя видео за това колко много спечелих днес благодарение на Световното първенство. Изтощена съм, беше много работа, но и се забавлявах.

По думите й тя е получила 464 долара бакшиш в кредитната си карта. Освен това е получила в пари н брой, като общата сума е 950 долара.

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"Знам, че хората се оплакват, че Световното първенство е в Съединените щати, но като барман в Бостън, аз изобщо не се оплаквам. Поздрави на феновете на Шотландия. Повечето от днешните клиенти бяха шотландци и отсега нататък ще викам за тях. Хайде, Шотландия!", казва барманката във видеото.

В първия си мач на Световното първенство Шотландия успя да победи Хаити с 1:0. Шотландците също са в група с Бразилия и Мароко, които завършиха наравно 1:1 в първия си мач.

Във втория мач от груповата фаза Шотландия се изправя срещу Мароко на 20 юни в 01:00 часа, докато в третия кръг сблъсъкът с Бразилия е насрочен за 25 юни в 01:00 часа.