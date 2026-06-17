Шотландците пресушиха Бостън: Барове и магазини останаха без капка бира ВИДЕО

Огромен приток на футболни фенове от цял ​​свят се стече в Бостън за Световното първенство. Но местните бизнеси бързо установиха, че градът е бил напълно неподготвен за привържениците, пристигащи от Шотландия, и тяхната любов към... алкохола, съобщават от BroBible. Само за 72 часа Тартанската армия успя да пресуши запасите от бира в барове и магазини за алкохол в целия град.

Недостигът на бира се усети още на полетите, с които пристигнаха шотландците. Кацайки в Америка, феновете се оплакаха, че бирата на борда на самолетите е свършила, затова е трябвало да минат на друг алкохол.

"Свърши ни бирата, това беше единственото ми оплакване", отговори един фен, облечен в килт, на име Дарън Уилсън, в разговор с журналисти след като самолетът му кацна на летището.

Пилотът на този полет отбелязва, че повечето пътници в крайна сметка са преминали на вино, след като са изчерпали напълно запасите от предпочитаната от тях напитка. Друг фен съобщава за подобна ситуация на полет на Delta, отбелязвайки, че запасите от бира са били изчерпани само 15 минути след като е била сервирана за първи път.

Uh oh we got our first European complaint….the flight from Edinburgh to Boston ran out of beer and they had to switch to wine 🤣 pic.twitter.com/M4QtmDvSpj — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 11, 2026

Това се превърна в повтаряща се тема

Влиянието върху местния бизнес е много силно. Барът "Хенеси", разположен в сянката на кметството, отдаде заслуга на "Тартанската армия" за това, че са изпили всяка капка бира, която са имали под ръка през уикенда. Собственикът на заведението съобщи, че запасите им са били напълно изчерпани до неделя вечер, дори след като са реализирали тройно повече приходи, отколкото обикновено виждат по време на Деня на Свети Патрик.

"Тук сме повече от 30 години и никога не сме виждали нещо подобно", каза Ноел Сомърс, главен оперативен директор на Hennessy.

Ситуацията била също толкова "тежка" във Federal Wine & Spirits - магазин за напитки във финансовия район. Абсолютно всички количества Budweiser и Corona се изчерпаха, а оборудването дори пострада. Хладилник в магазина се повреди поради прекомерната топлина, генерирана от постоянното отваряне и затваряне на вратата.

How funny is this? World Cup fans from Scotland drank the bars in Boston dry over the weekend! pic.twitter.com/q9WQVi78R8 — Vince Langman (@LangmanVince) June 17, 2026

Ентусиазмът около турнира помогна на ирландски бар в Провидънс, разположен на около 20 мили северно от Фоксбъро. Той успя да се справи с търсенето, като същевременно спечели с 2000 долара повече, отколкото би спечелил в нормален ден.

Сам Адамс казва, че техният Boston Taproom е останал без бира Samuel Adams Boston Lager през уикенда, защото шотландските футболни фенове са я изпили до последната капка. От четвъртък до неделя, според компанията, Тартанската армия е изпила четири пъти повече Boston Lager, отколкото обикновено продава по време на типичен четиридневен празничен период като Четвърти юли.

Компанията е трябвало да насрочи спешна доставка в събота сутринта, само за да се справи с притока на клиенти.

Джим Ливър, родом от Грийнок, свири с групата си в The Black Rose в Бостън, откакто се премести в града преди осем години. По думите му Тартанската армия го е направила "невероятно горд", че е шотландец.

Шотландските фенове също така "изпиха кръчмата до капка" за първи път в 50-годишната ѝ история.

'What the Tartan Army have done is Boston is open Scotland up again to another part of the world' 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Jim Lever, originally from Greenock, has played with his band in The Black Rose in Boston since moving here eight years ago. He says the Tartan Army have made him 'unbelievably… pic.twitter.com/Gd9t61Nzau — The Herald (@heraldscotland) June 16, 2026

Някои фенове бяха доста креативни с логистиката си, за да поддържат партито живо

Една група шотландски привърженици поръча 20 училищни автобуса, за да спести от транспортни разходи, а един от феновете призна, че е похарчил 16 000 долара за бира за пътуването, като по-голямата част от тези разходи отидоха за любимия местен деликатес, известен като Нарагансет.

Шотландия откри турнирната си кампания с победа над Хаити и сега очаква с нетърпение мача срещу Мароко този петък, 19 юни. Планирано е да изиграят три мача между 13 и 24 юни. След престоя си в района на Бостън, отборът ще се отправи към Маями за сблъсък с Бразилия на 24 юни. Засега Бостън остава епицентърът на дейностите на Тартанската армия.

Това е див сценарий за всеки местен технологичен ентусиаст или собственик на бизнес, тъй като стандартните вериги за доставки просто не са изградени за това ниво на потребление. Отдадеността на тези фенове е впечатляваща и със сигурност е задала тона за останалите празненства на Световната купа в региона.