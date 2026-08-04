BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 11

Григор и сестрите Уилямс с "уайлд кард" за Синсинати

Турнирът стартира на 11 август

04.08.2026 | 06:45 ч. 1
Снимка Инстаграм

Снимка Инстаграм

След българската тенис звезда Григор Димитров и сестрите Серена и Винъс Уилямс получиха "уайлд кард" за турнира в Синсинати (САЩ).

За последен път те играха заедно на двойки на US Open през 2022-а, когато загубиха от чешките тенисистки Луцие Храдецка и Линда Носкова.

Миналия месец сестрите бяха принудени да се оттеглят от схемата на двойките на "Уимбълдън", тъй като 46-годишната Серена имаше контузия в коляното.

46-годишната Винъс получи "уайлд кард" и за турнира на сингъл в Синсинати, който стартира на 11 август.

Сестрите Уилямс са спечелили 14 титли от "Големият шлем" на двойки, както и 3 олимпийски златни медала.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

григор сестри уилямс уайлд карт синсинати
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem