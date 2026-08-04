Всички билети за мача Левски - Кайрат са разпродадени

Всички билети за стадион "Георги Аспарухов" на домакинския мач срещу Кайрат Алмати от третия кръг на Шампионската лига днес са разпродадени, съобщиха от клуба. Това става трети път този сезон, както в предишните две срещи срещу Борац Баня Лука и румънския Университатя Крайова.

Това ще бъде последен мач на Левски на собствения си стадион в евротурнирите, като в плейофите на Шампионската лига или Лига Европа тимът на Хулио Веласкес ще играе на стадион "Васил Левски".

Левски е уверен преди първия тест с Кайрат,

но няма място за подценяване.

Двубоят е днес, 4 август, от 20:30 часа.

„Сините“ стартираха силно сезона както в Европа, така и във вътрешния шампионат. На европейската сцена тимът на Хулио Веласкес вече елиминира първенците на Босна и Херцеговина и Румъния, а в Първа лига победи последователно Дунав Русе, Локомотив София и Септември.

Настроението в лагера на българския шампион закономерно е приповдигнато, но при класиката над септемврийци през уикенда отборът даде свидна жертва в лицето на лидера Акрам Бурас. Алжирският полузащитник със сигурност е аут от първия мач с Кайрат, а под въпрос за срещата е левият бек Майкон.

Кайрат отстрани в предишния кръг на квалификациите в ШЛ кипърския Омония след изпълнение на дузпи. Казахстанският шампион не е за подценяване, като игра в „турнира на богатите“ миналия сезон и е кален в битки.

„Кайрат е добре организиран отбор.

Познавам доста от футболистите им. Знаем, че имат испанци и португалци в състава си. Организиран отбор са, с ясна идея за играта са. Сменят своя начин на игра. Защитават се, както с петима, така и с четирима. Наясно сме, че утре може да ни предложат различни алтернативи.

Може би не може да задълбочим повече анализите си, защото в последните два мача играха с човек повече на терена от много рано. Това влияе на ритъма на игра. Отбор, който заслужава висока оценка и постигна нещо невероятно през миналата година, игра в Шампионска лига“, сподели на пресконференцията си преди мача треньорът на Левски Хулио Веласкес.

Реваншът между Кайрат и Левски няма да се играе в Алмати, а в Туркестан във вторник, 11 август от 18:00 часа.