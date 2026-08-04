Много горещо днес, очакват се до 38° на места

Вторник ще бъде много горещ, на местатемпературите ще достигат до 37°, а в Русе и 38°. Това сочат данни на Национален институт по метеорология и хидрология.

Жълт код за горещо време е обявен в областите Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Пловдив, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич и Варна.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи и ще се доближи до средното.

След обяд над почти цялата страна ще преобладава слънчево време. Временни увеличения на облачността ще има главно над източните райони и планините, но

вероятността за валежи остава много малка.

Атмосферата ще бъде сравнително стабилна и не се очаква развитие на гръмотевични бури.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от североизток, като ще създава усещане за малко по-комфортни условия в източните райони на страната.

Максималните температури ще достигнат между 31° и 38°, като най-високи стойности ще бъдат измерени в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и югозападните райони.

В западните части ще бъде малко по-поносимо, но също типично горещо за началото на август.

В София около 32°

В столицата денят ще започне със слънчево време и малко облаци. През следобедните часове ще остане предимно ясно, без условия за валежи. Ще духа слаб североизточен вятър, който временно ще разхлажда въздуха.

Максималната температура в София ще достигне около 32°, което ще направи деня подходящ за разходки и дейности на открито, особено в сутрешните и вечерните часове.

Планините добро място за прохлада

В Българските планини ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността след обяд. Валежите ще бъдат малко вероятни, а атмосферата ще остане стабилна.

Ще духа умерен североизточен вятър, който по високите части ще се усеща по-осезаемо. Максималните температури ще бъдат: около 27°C на 1200 метра; около 19°C на 2000 метра надморска височина.

Условията ще бъдат отлични за планински туризъм, като въпреки това туристите трябва да се съобразяват със силното слънчево греене и да носят достатъчно вода.

По Черноморието – слънце, приятен слаб бриз

По Черноморското крайбрежие също ще преобладава слънчево време. Над северните райони облачността временно ще се увеличава, но валежи почти не се очакват.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който ще освежава крайбрежните райони.

Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°, а температурата на морската вода ще остане приятна – 24°–26°. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала, което ще създава добри условия за плаж, плуване и морски развлечения.