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Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди са обсебени един от друг

Сега са заедно в Австралия

25.06.2026 | 23:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Връзката между Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди явно продължава да се развива чудесно.
Казва се, че 30-годишната моделка и 28-годишният актьор са неразделни. Нещата стават сериозни.

Преди дни двамата са били забелязани заедно в родната страна на Джейкъб - Австралия. Звездите са били забелязани да разхождат куче заедно, като били облечени в спортни якета.

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Сега източник споделя, че те са обсебени един от друг и вече мислят за бъдещето.

"Кендъл и Джейкъб предприеха следващата стъпка във връзката си и направиха нещата официални.", коментира източник на "Page Six".

Твърди се още, че Кендъл определено вижда бъдеще с актьора.

Явно двойката "е неразделна буквално, откакто започна да се среща".

И звездите са "точно в тази фаза, в която искат да правят всичко заедно и нещата станаха сравнително сериозни".

Още за двойката четете в teenproblem.net

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