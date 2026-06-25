Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди са обсебени един от друг

Връзката между Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди явно продължава да се развива чудесно.
Казва се, че 30-годишната моделка и 28-годишният актьор са неразделни. Нещата стават сериозни.
Преди дни двамата са били забелязани заедно в родната страна на Джейкъб - Австралия. Звездите са били забелязани да разхождат куче заедно, като били облечени в спортни якета.
Сега източник споделя, че те са обсебени един от друг и вече мислят за бъдещето.
"Кендъл и Джейкъб предприеха следващата стъпка във връзката си и направиха нещата официални.", коментира източник на "Page Six".
Твърди се още, че Кендъл определено вижда бъдеще с актьора.
Явно двойката "е неразделна буквално, откакто започна да се среща".
И звездите са "точно в тази фаза, в която искат да правят всичко заедно и нещата станаха сравнително сериозни".
Още за двойката четете в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.