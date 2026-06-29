Обраха вилата на Андреа Бочели в Тоскана

Обраха вилата на световноизвестния тенор Андреа Бочели в елитния морски курорт Форте деи Марми, която се намира в историческо-географския район Версилия в Тоскана.

Смята се, че обирът е извършен от банда крадци и е бил внимателно планиран. Възползвали са се от отсъствието на американско семейство, наело вилата за своята лятна почивка. След като влезли, крадците претърсили стаите и откраднали бижута, ценни часовници, пари в брой и луксозни чанти. Точната им стойност все още се установява, но първоначалните оценки сочат, че може да се равнява на близо 500 000 евро, предаде БНР.

Случаят се разследва от карабинерите. "Скай Италия" посочва, че разследването им е установило, че по време на обира, вилата не е била правилно заключена. Освен това, алармената система на имота не е била включена - фактор, който може да е улеснил действията на бандата.

Възможното наличие на видеокамери в района, ще послужи за възстановяване динамиката на тази голяма кражба и идентифициране на извършителите. Медията уточнява, че фамилия Бочели притежава различни имоти в известната крайбрежна ивица Версилия в Тоскана, които дава под наем през лятото на висококласни туристи.