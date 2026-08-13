Джартов: Земите ни не са в добро състояние и това води до пожари

Директорът на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението” гл. комисар Алексадър Джартов коментира, че към момента пожарите у нас са овладени с изключение на тези в Монтанско - на територията на община Вършец имаме пожар в сухи треви, храсти и смесена гора.

Пожар има и в Ямболска област - прави се всичко възможно до обяд да бъде овладян.

Пред bTV Джартов каза, че терените са проходими. Проблемът е, че че голяма част от площите не се обработват под никаква форма.

“Вятърът, високите температури и лошото състояние на земите са сред най-големите предизвикателства пред нас. Хора забравят, че един имот, освен актив, е и отговорност - има много изоставени вили, които се запалват. Трябва да се грижим за жилищата си. Това, че не успяваме да поддържаме добро състояние на земите води до такива тежки пожари“, допълни шефът на полицията.

"Не може 20-30 години да не си ходил в твой имот и като стане ясно, че в района има пожар, да се опитваш веднага да стигнеш до него. Често в такива случаи в изоставени вили гората е "влязла". Това създава голяма вероятност в момента, в който възникне пожар, да изгорят и тези имоти, разказа още той.

Проблем с водоснабдяването

“Водоснабдяването е един от проблемите, които изпитвахме изминалите две години. Тази не е имало чак толкова тежка ситуация. Обикновено се осигуряват допълнително водоноски“, каза още Джартов.

През изминалото денонощие в страната са потушени 145 пожара, а противопожарните екипи са се отзовали на 198 сигнала за произшествия. При пожарите са пострадали трима души.

С преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които седем в жилищни сгради, три в спомагателни, временни или паянтови постройки, четири в транспортни средства, два в горски масиви.

Без нанесени материални щети са възникнали 120 пожара, от които 75 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища и 39 в отпадъци.