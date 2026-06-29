Първият "бременен мъж“ в света Томас Бийти разказва историята си за първи път

Томас Бийти очакваше нетърпение Деня на бащата - най-малкият му син Джаксън е пожелал семейството да играе пикълбол. За Бийти и съпругата му това ще бъде разсейване от организирането на задния двор за предстоящото парти за 18-ия рожден ден на най-голямото им дете Сюзън, посветено на Покемоните.

Добре дошли в крайградския живот на Бийти. С кротки обноски и симпатичен характер, той управлява компания за печат на тениски и живее със съпругата си, козметичка Амбър, и четирите им деца - Сюзън, на 17 години, Дженсън, на 16 години, Остин, на 14 години, и Джаксън, на осем години - в красива къща на две нива в невзрачен квартал във Финикс, Аризона.

Те са, както Бийти сам ги описва, "просто типично американско семейство“.

Но не съвсем.

53-годишният Бийти не е типичният представител на глава на семейстото. Изненадващо обаче, колкото и конвенционални да са възгледите му за ролите на съпруг и баща, пътят му към бащинството е бил всичко друго, но не и такъв.

Първият бременен мъж

Преди осемнадесет години Бийти попадна в заглавията по целия свят, когато стана "Първият бременен мъж“ - таблоидна сензация, морално възмущение, кръг, който не можеше да бъде преодолян. Когато през 2008 г. се появиха скандалните му снимки с подстриганата му коса и брадато лице, гледащ надолу към огромен бременен корем, а интернет гръмна.

Той беше отхвърлен като цирков изрод - още по-лошо, мерзост. Някои бяха възмутени, че е бременен мъж. Други също толкова обидени, че не е - не съвсем - за тях той беше едновременно изрод и измамник, наполовина мъж, наполовина жена... наполовина човек, ако изобщо.

И така, докато "носеше" първородното си дете, непознати пожелаваха неговата - и на детето му - смърт и спекулираха какво „чудовище“ ще роди.

Сега, в ексклузивно интервю за Daily Mail, Бийти за първи път разсъждава върху тази медийна буря. Той разкри съдебните спорове, през които е преминал, за да бъде признат за мъжа, който винаги е бил, и бащата, който винаги е бил предопределен да стане. И сподели собствения си неочакван поглед върху днешния свят, в който махалото се е залюляло толкова твърдо в полза на утвърдителната терапия за деца, представящи се като транссексуални.

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В ексклузивно интервю за Daily Mail, Томас Бийти за първи път разсъждава върху медийната буря, която избухна преди 18 години, когато той стана "Първият бременен мъж“.

Днес той е баща на четири деца, включително Сюзън, сега на 17 години.

"Радвам се, че днес не съм тийнейджър, защото ако бях, имам чувството, че щях да приемам хормони на ранна възраст и може би да се оперирам много по-рано, и нямаше да имам децата, които имам днес“, разказва бащата.

"С толкова много „подкрепа“, колкото и добронамерена да е, щях да си помисля: „Да, това правят другите хора и това ще направя и аз“, без да съм достатъчно зрял, за да разбера сам какво наистина искам. Когато си по-млад, си мислиш, че си разбрал всичко, но трябва да помниш, че мозъкът ти не е наистина развит, докато не навършиш 25 години.

"Не знаех със сигурност, че искам да имам деца, докато не навърших тридесет години. Всичко се променя, твоите възгледи, твоите желания, твоите цели, твоите амбиции... и ако си имал блокери на пубертета и операция в тийнейджърските си години, просто си заличил напълно тази възможност", разказва Бийти.

Коя е Трейс Ла Гондидо

Днес мъжът не се опитва да отрече годините, през които е бил Трейс Ла Гондидо, красиво момиче от Хавай, сестра на двама братя, чийто баща ѝ е казал, че може "да има всеки мъж, когото пожелае“.

Той не се страхува да бъде "с мъртъв произход“. Той е преминал през всеки етап от живота си, макар че признава, че част от увереността му, че иска да създаде собствено семейство, произтича от отхвърлянето, което е преживял от кръвните си роднини след прехода.

Майката на Бийти почина от самоубийство, когато той беше само на 12 години, и семейството се разпадна. Той разказва: "Очевидно бях в много уязвим момент от живота си. Напълно се затворих в себе си. Изключих се от всички. Баща ми беше много традиционен човек и малко женомразец. Той имаше очаквания за това какво трябва да правят мъжете и жените и как трябва да изглеждат и тъй като бях загубил майка си, той беше единствената родителска фигура, която имах, и исках той да се гордее с мен".

Като Трейс, той правеше това, което баща му искаше от него - участваше в конкурси за красота, беше модел, носеше грим, излизаше с момчета. По всички стандарти беше женствено и красиво момиче.

"Не съжалявам, но осъзнах, че не искам да правя нищо от това“, разказва Томас.

Той не е говорил за чувствата си с баща си - тогава, каза той, баща му е предполагал, може би се е надявал, че е прераснал мъжкараната в себе си, с отчетливо „мъжка енергия“. Той просто е действал.

"Не изразих чувствата си на глас. Мисля, че му показах като си подстригах косата и се оперирах. Не мисля, че дори го осъзна, докато не му показах. Той знаеше, че се променям физически - приемах тестостерон; тялото ми беше различно. Но не знаеше, че законно съм сменил пола си и съм се оперирал, докато един ден просто не си свалих ризата пред него.

Кога идва промяната?

Беше 2002 г. Бийти беше на 23 години и въпреки че не беше претърпял операция на долната част на тялото и беше запазил женските си репродуктивни органи, той беше намерил лекар, който да подпише документи, в които се посочваше, че е претърпял необходимата операция, за да бъде считан за законно мъж.

Трейс вече я нямаше. На нейно място беше Томас - човек, когото баща му никога нямаше да разпознае: "Понякога излизахме на вечеря и той ме наричаше с женски местоимения. Казваше: "Тя ще има...“ каквото и да е, и виждаше как сервитьорът се оглежда объркано, чудейки се за кого говори", разказва Томас.

През това време Бийти вече е във връзка с първата си съпруга Нанси. Това, че беше законно мъж, означаваше, че двамата могат да се оженят и те го направиха през 2003 г. и се преместиха в малкото, консервативно градче Бенд, Орегон. Никога не е имало дискусия кой ще носи децата им, ако имат такива - Нанси беше претърпяла хистеректомия на двайсет години.

"Можех да забременея. Мисля, че съвсем наивно си мислех, че това е нещо, което можем просто да правим тайно и един ден просто ще се появя с бебе", разказва Бийти.

Не е изненадващо, че не е било толкова просто. Всъщност, спомня си Бийти, са били необходими години и редица лекари по фертилитет, неподготвени да работят с "някого като него“, преди да намерят калифорнийска банка за сперма, готова да се съгласи да им предостави проба.

Лекарите просто не бяха склонни да го одобрят. Искаха да говоря с комисии от психолози и да им обясня защо искам да имам бебе. Знаете, че толкова много хора забременяват случайно и не са най-добрите родители, но бебето беше дълбоко планирано и ние искахме да ѝ дадем прекрасен живот.

Проблеми към пътя за бебе

Бийти спря да приема тестостерон, за да се подготви за бременност. Гласът му се повиши с октава и кожата му омекна. Когато криогенно замразената сперма пристигна в дома им чрез FedEx, той и Нанси следваха инструкциите как да я размразят и тя го осемени с помощта на спринцовка без игла.

Бийти веднага разбра, че е бременен. Но бременността беше извънматочна, което доведе до спешен медицински случай.

Когато Бийти забременя за втори път и докато коремът му нараствал, той написал статия за The Advocate, списание за ЛГБТ общността: "Наивно бях убеден, че някой друг е направил това и някой друг се справя с проблемите, с които се справям аз".

Нанси го снима гол до кръста и бременен, застанал до завесата на душа в банята им у дома. Снимката беше публикувана. И светът се разпали.

Оглеждайки се назад, Бийти си мисли, че голяма част от злобата е била провокирана от страх: "Не бях заплаха за ничие семейство, но хората се държаха така, сякаш бях. Бях непознат. Те просто не можеха да ме разберат".

За Сюзън баща ѝ винаги е бил константата в живота ѝ. Днес, казва тя, няма истинска връзка с майка си, което е източник както на тъга, така и на известно облекчение.