Линдзи Лоън стана на 40 г., даде съвет

Линдзи Лоън разкри, че 30-те години са десетилетието в живота на хората, в което нещата започват да имат смисъл и да си "кликват".

Актрисата, която тъкмо навърши 40 г., разсъждава върху последното десетилетие от живота си.

Питат я какъв съвет би дала на хората, които влизат в 30-те си години.

"Бих казала, че това десетилетие е ваше. Мисля, че наоколо има толкова много напрежение, че трябва да си разгадал всичко до определена възраст, но не мисля, че това задължително е правилния начин да гледаш на нещата. Вашите 30-о десетилетие е моментът, в който нещата започват да си кликват и вие също трябва да приемете сериозно как искате да установите в бъдеще", отвръща звездата пред "People".

За Линдзи навършването на 35 г. също е било като предупреждение за събуждане.

Какво още каза тя четете в teenproblem.net