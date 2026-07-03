Тенденции при прическите за лятото

Вече официално лятото е тук от известно време. И забелязваме как нови тенденции си проправят път в света на модата и красотата. Прическата е ключова за всяка дама - променя визията и може да очарова. Какви са тенденциите при прическите и цвета на косите през този сезон? Вижте отговорите на британския "Cosmopolitan".

Безгрижен боб

Всички знаете как бобът е най-модерната прическа вече от 6-7 години насам. И той има доста разновидности. Специално през това лято ще е модерен безгрижният, неперфектен и непретенциозен боб. Това значи косата отново да е къса - с дължина до раменете или до малко под брадичката. Но бобът да е по-мек, лек и не толкова строг. Може да е разрошен, на места с различна дължина, без да е в перфектна форма и всеки кичур да е със строга дължина, гладък и т.н. Нека косата е на вълни, леко небрежна, с различна дължина на някои кичури, сякаш да се рее.

Дълга коса и дълъг бретон

Омръзнало ви е да слушате за боба? Е, това не е единствената модерна прическа. Ако късата коса не е по вашия вкус, това е добра новина. Най-сетне и дългите прически отново са актуални. Спокойно може да оставите косата да расте през това лято. Сега е хит кичурите да стигат до под гърдите или до средата на гърба. И да сте с дълъг бретон, който стига до края на челото. Но не е толкова важно косата да има обем в корените. А по-скоро движение при кичурите - вълни, различна дължина, разрошени кичури, леко небрежена прическа - мека, нежна, не прекалено изпипана. Може да използвате ретро преса за нея.

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