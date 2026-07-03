Принцесата на Уелс блесна в кралскосиньо на "Уимбълдън"

Принцесата на Уелс се представи с елегантно излъчване, когато пристигна на „Уимбълдън“ в четвъртък сутрин, отбелязвайки първото си участие на шампионата тази година.

44-годишната Кейт Мидълтън изглеждаше типично стилно в кралскосин костюм от Gabriela Hearst, съчетан с бял топ от H&M, обеци Carousel Jewels с лапис и лунен камък на стойност 160 паунда.

Майката на три деца запази косата си шикозно прибрана на опашка, за да покаже по-добре новите си бижута, и завърши визията си с бляскав грим, преди да защити очите си със слънчеви очила Ralph Lauren.

Кейт, патрон на All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), посети The Queue при пристигането си, като прекара време в среща с посетители, които чакаха отрано тази сутрин билети за „Уимбълдън“.

Катрин се усмихваше, докато разговаряше с хора от публиката, които се бяха присъединили към опашката за билети.

Тя също така помогна за раздаването на пропуски за игрището на феновете на тениса, някои от които бяха пренощували в парка „Уимбълдън“, и се срещна с почетните стюарди на AELTC, които всяка година се включват доброволно в управлението на The Queue и посрещат гостите, когато пристигат.

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