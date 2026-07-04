Заплашиха да изгонят 96-годишна баба от старчески дом - купонясвала и пиела алкохол ВИДЕО

На 96-годишна възраст Лилиан Дроняк, известна най-вече в социалните медии като "Баба Дроняк", е в центъра на необичаен скандал в дом за възрастни хора в Кънектикът, САЩ. Инфлуенсърката, която има голям брой последователи в TikTok и Instagram, рискува да бъде изгонена, след като многократно е организирала партита в стаята си, нарушавайки правилата на дома, съобщават AFP.

Във видеоклип, публикуван в профилите ѝ в социалните медии, 90-годишната жена показа на последователите си писмо от ръководството, съобщено по-специално от списание People, в което е предупредена.

"Ще бъда изгонена от дома за възрастни хора. В него пише "ще бъдеш изгонена, ако не спреш да купонясваш", обяснява тя пред камерата.

От домa упрекват възрастната жена заради шумните партита, които смущават другите обитатели. Освен това 96-годишната Дроняк консумира и разпространява алкохол, което е строго забранено.

В писмото си ръководството набляга на проблемите с безопасността и припомня, че макар "шумните партита" да не са забранени като такива, те трябва да спазват вътрешния правилник и тихите часове. Записи от охранителни камери показват най-вече как гостите напускат стаите си около 1 часа сутринта.

В случай на рецидив, домът споменава за възможна "преоценка на статута на обитателя". Институцията отива по-далеч, предупреждавайки, че новите нарушения могат да доведат до ограничения на посещенията и дори до ограничаване на достъпа до общите части.

Въпреки това предупреждение, Лилиан Дроняк напълно поема отговорност за поведението си

"Мога да правя каквото си искам. Плащам 12 000 долара на месец, за да живея тук", казна тя във видеоклип, който стана популярен в социалните мрежи, твърдейки, че има право да кани приятели на гости и "да пийне и да разкаже история".

Според People ситуацията в крайна сметка е частично разрешена. Според съобщенията, инфлуенсърката вече има право да приема гости в стаята си вечер, при условие че вече не пие алкохол. Компромис, който изглежда не намалява ентусиазма ѝ.

"Обичам да купонясвам. Не можете да ме спрете", добави тя, оставайки вярна на образа си на звезда в социалните мрежи.

🇺🇸 "Sorry for PARTY ROCKING" — 96-year-old Lilian Droznyak to be kicked out of nursing home for loud parties Yes, you heard it right — loud, alcohol-fueled parties. Management had enough and issued her a final warning before eviction "I pay $12.000 a month to live here. I can… pic.twitter.com/nGWFntxa2m — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 2, 2026