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Тръмп "освободи" и наказан американски футболист

Червеният картон на Балогун бе опростен след разговор с Инфантино

06.07.2026 | 08:30 ч. 8
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Доналд Тръмп миротворства и в световния футбол. Американският президент успя да издейства отмяна на наказанието от един мач заради червен картон на Фоларин Балогун.

Неназован американски служител, разговаряйки с журналистката Емили Гудин, потвърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил дисквалификацията на нападателя на националния отбор на САЩ Балогун с президента на ФИФА Джани Инфантино.

„Президентът Тръмп и Инфантино наистина са разговаряли.

Президентът е искал да разбере по-добре причината за червения картон и дисквалификацията“, каза служителят, според The ​​New York Post.

По-късно Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени дисквалификацията на Балогун, като го постави на пробация за една година. 
Нападателят беше изгонен при победата на САЩ с 2:0 над Босна и Херцеговина в мача от 1/16 на Световното първенство през 2026 г.

Така Балогун ще има право да играе в мача САЩ срещу Белгия от 1/16 на мача. Мачът ще се проведе на 7 юли в Сиатъл и ще започне в 3:00 часа сутринта.

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