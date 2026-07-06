Тръмп "освободи" и наказан американски футболист

Доналд Тръмп миротворства и в световния футбол. Американският президент успя да издейства отмяна на наказанието от един мач заради червен картон на Фоларин Балогун.

Неназован американски служител, разговаряйки с журналистката Емили Гудин, потвърди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил дисквалификацията на нападателя на националния отбор на САЩ Балогун с президента на ФИФА Джани Инфантино.

„Президентът Тръмп и Инфантино наистина са разговаряли.

Президентът е искал да разбере по-добре причината за червения картон и дисквалификацията“, каза служителят, според The ​​New York Post.

По-късно Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени дисквалификацията на Балогун, като го постави на пробация за една година.

Нападателят беше изгонен при победата на САЩ с 2:0 над Босна и Херцеговина в мача от 1/16 на Световното първенство през 2026 г.

Така Балогун ще има право да играе в мача САЩ срещу Белгия от 1/16 на мача. Мачът ще се проведе на 7 юли в Сиатъл и ще започне в 3:00 часа сутринта.