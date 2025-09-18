IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джейдън Смит става творчески директор на мъжките обувки на "Кристиан Лубутен"

Това е едно от най-големите признания в моя живот, казва синът на актьора Уил Смит

18.09.2025 | 14:14 ч. Обновена: 18.09.2025 | 14:37 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Джейдън Смит – син на актьора Уил Смит, е нает за творчески директор от "Кристиан Лубутен" и се мести в Париж, съобщи Асошиейтед прес.

В обширна статия за списание Women's Wear Daily двамата потвърждават новината, като основателят на марката - Лубутен, известен с дизайна на дамски обувки с червена подметка, ще продължи да ръководи мъжкото подразделение, а 27-годишният Смит ще отговаря за творческия аспект на обувките, кожените изделия и аксесоарите и ще развива кампании и събития. 

Джейдън Смит ще представи първите си идеи в Париж по време на мъжката Седмица на модата през януари. Той ще отговаря за четири колекции в годината.

„Това е едно от най-големите признания в моя живот и аз изпитвам голямо напрежение да мога да оправдая очакванията за всичко, което Кристиан е направил за тази модна къща и затова, че влизам в такава сериозна роля“, казва актьорът, който е и рап певец.

Назначаването на Смит ще позволи на Лубутен да разраства бизнеса си, свързан с дамски обувки. Той се надява да използва звездната репутация на Джейдън Смит и неговите близо 20 милиона последователи в Инстаграм, за да оживи мъжките артикули. Те представляват 24% от бизнеса, но отбелязват спад.

„Той има свой поглед върху нещата и осмислянето им, върху трансформирането им, който наистина съответства на моя начин на работа“, казва Лубутен.
(БТА)

