След обявяването от страна на американския президент Доналд Тръмп, че Вашингтон ще издаде лиценз за производство на ракети за системата за противовъздушна отбрана с голям обсег MIM-104 Patriot в Украйна, възникнаха сериозни въпроси относно осъществимостта на производството на тези изключително сложни боеприпаси в разкъсваната от война източноевропейска страна, пише MWM. Представители на индустрията и анализатори в областта на отбраната съобщиха на британската медия „Ройтерс“, че поради свързаните с това технически, промишлени и свързани със сигурността предизвикателства е много по-вероятно производството да започне в Германия или друга европейска държава-членка на НАТО, преди в крайна сметка да се премести в Украйна след края на войната. Източници, цитирани от Ройтерс, подчертаха, че дори и с одобрението на САЩ производството остава изключително сложно начинание, което представлява предизвикателство дори за много по-стабилни и развити държави.

Ракетите Patriot съдържат усъвършенствани радарни търсачки, насочваща електроника, ракетни двигатели и усъвършенстван софтуер, които зависят от тясно интегрирани международни вериги за доставки. Производството на много от тези компоненти изисква специализирани съоръжения, които понастоящем не съществуват в Украйна, докато чувствителните технологии биха изисквали отделни разрешения за износ, освен общ лиценз за производство. Специалистите по отбрана изчисляват, че дори пилотното производство би изисквало поне дванадесет до двадесет и четири месеца, за да се установи, като постигането на значителни производствени обеми отнема значително повече време. По този начин, макар че се очаква изявлението на президента Тръмп да облекчи европейския политически натиск върху Вашингтон, не се очаква то да има ефект в близко бъдеще.

Съображенията за сигурност представляват друга основна пречка.

Производствените мощности на Patriot веднага биха се превърнали сред най-приоритетните стратегически цели на Русия. Изграждането на фабрики, способни да произвеждат усъвършенствани ракети-прехващачи, само за да бъдат изложени на удари с ракети с голям обсег, би представлявало очевидни рискове както за Украйна, така и за американските отбранителни контрагенти, които прехвърлят технологии. Анализаторите са оценили, че на тази основа Германия се е очертала като водещ кандидат за домакин на първоначално производство, с възможност производството постепенно да се премести в Украйна след края на конфликта. Производството в Полша остава друга ясна възможност.

Ракетите-прехващачи Patriot са сред най-скъпите и с ограничени доставки боеприпаси в арсеналите на страните членки на НАТО, като производствените темпове вече са под натиск поради продължаващите войни в Близкия изток и Източна Европа. Бързото унищожаване на системите Patriot от руските сили в Украйна гарантира, че търсенето на допълнителни системи за фронтови операции остава високо. Смята се, че Русия произвежда стотици балистични ракети годишно, наред с голям брой крилати ракети и дронове за еднократна употреба, които се очаква да продължат да могат да надвият украинската противовъздушна отбрана, дори ако започне лицензионно производство на прехващачи Patriot.

Русия положи усилия за значително разширяване на производството на балистични ракети за системата „Искандер-М“, увеличавайки производството до няколко пъти нивата, наблюдавани в началото на десетилетието, което ѝ позволи да продължи да разширява мащаба както на тактическите, така и на стратегическите удари. Освен липсата на достатъчно прехващачи Patriot, остават сериозни въпроси относно тяхната ефективност.