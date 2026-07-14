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Кендъл Дженър е истински щастлива с Елорди

Връзката става сериозна

14.07.2026 | 18:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Връзката между Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди продължава да се развива чудесно.

30-годишната моделка и 29-годишният актьор са в наистина сериозни отношения.

Скоро двамата бяха забелязани в щата Айдахо с друга щастлива двойка - Хейли и Джъстин Бийбър. И източник на "Us Weekly" сега казва, че "цялата група сега станаха близки приятели".

А що се отнася до Кендъл и Джейкъб?

"Те са много сериозни и единствените един за друг. Всеки около тях може да види колко лудо влюбени са те и колко добре работи връзката им. Приятелите мислят, че Джейкъб вади най-доброто от Кендъл и тя е наистина щастлива точно сега. Всеки го одобрява и се развива добре засега", обясни източникът.

Още за двойката четете в teenproblem.net

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звезди Кендъл Дженър Джейкъб Елорди двойка връзка
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