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Тръмп се отказа от таксата от 20% за всички товари, преминаващи през Ормузкия проток

Вместо налог за корабите президентът на САЩ залага на търговски и инвестиционни сделки с държавите от Персийския залив

14.07.2026 | 19:29 ч. Обновена: 14.07.2026 | 19:29 ч. 6
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от идеята да таксува с 20% всички товари, преминаващи през Ормузкия проток и заяви, че вместо това ще сключи търговски и инвестиционни сделки с държавите от Залива, предаде Ройтерс. 

До промяната в плана се стигна ден след като Тръмп предложи 20% такса за охрана на водния път.

"След доста продуктивни разговори с лидерите в Близкия изток реших да заменя 20-процентните компенсации с търговски и инвестиционни сделки, които различните страни от Залива ще сключат със САЩ", написа той в социалната си мрежа Трут соушъл.

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Тръмп не спомена никакви конкретни ангажименти на страните от Залива. Той заяви само, че "инвестициите ще бъдат мащабни, но в същото време изключително добри за тях и тяхното бъдеще".

Малко след като Тръмп направи предложението за налагане на такса от 20% вчера, Международната морска организация на ООН заяви, че се противопоставя на въвеждането на подобен налог за корабите, преминаващи през водни пътища, и добави, че очаква повече подробности от президента на САЩ. 

В публикацията си днес американският президент обяви, че Ормузкият проток е отворен за корабоплаване за всички държави с изключение на Иран.

"Ето защо имаме пълна блокада, но само за кораби, плаващи от и към ирански пристанища или транспортиращи ирански товари", каза той.

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Тагове:

Тръмп отказа таксата 20% всички товари Ормузкия проток
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