Най-вероятно скоро ще има промяна в борда на директорите на „Терем – Холдинг“ ЕАД, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването си в ресорната парламентарна комисия.

По думите му явно с това управление не се постигат добри резултати. Предприехме стъпки за редуциране на заплатите. Не е нормално в едно предприятие, като „Терем – Холдинг“, да се получава заплата от 17 000 лв. Това е абсурдно, коментира министърът.

Най-вероятно ще има хора от бордове за управление на дружества към Министерството на отбраната, които ще напуснат, в резултат за редукцията на заплатите. Няма как да се вземат такива огромни заплати при условие, че предприятието е на загуба, добави Стоянов.

Министърът каза също, че "Терем – Холдинг" ЕАД има нужда от преструктуриране и допълни, че в министерството има изготвена визия.

Военният министър информира още, че се очаква още 21 машини "Страйкър" да бъдат доставени в България до два-три месеца и да започне сглобяването им.

За външната политика на България - гледа на Запад

България не е сменила курса на своята политика, България гледа на Запад, заяви министърът на отбраната. Военният министър каза това в отговор на твърдения на "Демократична България" и "Продължаваме промяната", че страната ни е сменила външнополитическия си курс след отказа да се присъедини към "Коалицията на желаещите".

"Коалицията на желаещите" е група западни страни, която подкрепя отбраната на Украйна срещу Русия. Вчера президентът на Франция Еманюел Макрон съобщи, че коалицията ще проведе военни учения в съседни на Украйна страни. Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите", заяви министър-председателят Румен Радев по-рано днес. Той посочи, че лично е получил покана от френския президент Еманюел Макрон за участие в коалицията.

Стоянов каза пред комисията, че България не е изолирана и е била изключително добре приета на Срещата на върха на НАТО в Анкара по-рано този месец.

Министърът повтори пред депутатите това, което каза и пред журналисти преди началото на заседанието, че "Коалиция на желаещите" няма как да бъде реализирана, ако няма постигнат траен мир между Украйна и Русия.

От 2022 г. до днес се наслушахме как ще бъде постигнат мир чрез сила, каза Димитър Стоянов. България е заявила категорично, че този конфликт няма как да се реши на бойното поле и трябва да се реши на масата на преговорите. Предоставянето на повече оръжия води само до едно – до повече жертви, каза още министърът.

Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия

Относно Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия за придобиването на седем кораба за противоминна борба Димитър Стоянов посочи, че България ще получи резервни части, обучение и ще се извърши ремонт на минните ловци. Споразумението ще бъде ратифицирано от парламента. България се задължава да плати 42 млн. евро, по шест млн. на кораб. Това е изключително добре организирано споразумение, коментира военният министър.