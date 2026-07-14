Секси лято за Ирина Шейк

Ирина Шейк явно си изкарва страхотно през лятото.

40-годишната моделка доказа това чрез публикация в социалната мрежа Instagram. Преди няколко дни тя качи в профила си серия снимки от сезона и не остави феновете равнодушни.

Първо виждаме как звездата си прави селфи в прозорец, като позира по изрязан бански от 2 части в зелено, докато е на морска ваканция. Тя отново демонстрира топ форма и събра комплименти за апетитното си тяло.

Следват още снимки и селфита на плажове, сред красива природа и т.н.

По средата на поредицата кадри изпъква и още един. Там Ирина позира гола във вана, като тялото ѝ е покрито само с розови и бели цветчета.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net