ПП пусна петиция в интернет, в която настоява за смяна на мантинелите по магистралите

"Продължаваме промяната" пусна петиция в интернет, в която настоява за смяна на мантинелите по магистралите. Настояваме опасните разделителни мантинели по българските автомагистрали да бъдат проверени и заменени със съоръжения, които действително могат да спасяват човешки животи, посочват от партията. Бетонни мантинели по магистралите, не мантинели като солети, призова петицията.

Повод за петицията са пътните инциденти, при които тежкотоварни автомобили преминават през разделителното съоръжение, навлизат в насрещното движение и отнемат човешки животи.

Човешкият живот не може да струва по-малко от една качествена мантинела, заявяват от "Продължаваме промяната" в пост във Фейсбук и призовават за подкрепа на петицията.

Българските граждани плащат милиони за изграждане и поддръжка на пътища и обезопасителни съоръжения. Те трябва да отговарят на реалното натоварване по магистралите и да издържат при тежки пътнотранспортни произшествия, посочват от политическата формация.

С петицията от "Продължаваме промяната" настояват за независима техническа проверка на разделителните съоръжения и публично оповестяване на резултатите и незабавна подмяна на опасните, повредените и неподходящите за натоварването мантинели без отлагане. Освен това от партията искат проверка на обществените поръчки - да бъдат проверени техническите задания, цените, изпълнителите, приемането на обектите и извършеният контрол, както и реална отговорност - при установени нарушения да бъде потърсена отговорност от възложителите, изпълнителите и контролните органи.

Преди три седмици, на 25 юни, тежка катастрофа в ямболския участък на автомагистрала "Тракия" между камион и лек автомобил отне живота на трима души, сред тях две момчета на 9 години. При инцидента отново тежкотоварен автомобил премина през мантинелата и удари лек автомобил в насрещното платно.

На 10 юли на 311-ия километър на автомагистрала "Тракия" ТИР разкъса мантинелата и навлезе в насрещното движение, като удари две коли. Има един загинал.

На 25 юни ТИР разкъса мантинелата на "Тракия" и уби мъж и две деца, други двама бяха тежко ранени.

Пак на 25 юни камион премина през мантинела и се удри в автомобил в района на Мало Бучино.

На 26 юни водач на камион катастрофира на АМ "Тракия" в района на Карнобат.

На 3 юли две катастрофи с тежкотоварни камиони блокираха движението по АМ "Хемус" край София за часове.