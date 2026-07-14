Украйна извърши първата в света изцяло роботизирана десантна атака

Украинските въоръжени сили предприеха изцяло роботизирана амфибийна атака, като използваха морски дрон за транспортиране на наземен робот на територията, окупирана от Русия.

Украйна заяви, че разгръщането на робота е първата известна бойна мисия от този тип. Това е най-новият пример за това как безпилотните системи могат да се използват в изключително опасни ситуации и условия вместо войници, като по този начин се предпазват хората от опасност, пише Business Insider.

В понеделник 123-та отделна бригада за териториална отбрана на Украйна обяви, че е изпълнила мисията, като разкри, че е насочила дистанционно морски дрон през Черно море до позиция зад руските линии на Кинбурнския нос в края на украинския полуостров Кинбурн. Полуостровът се намира непосредствено на запад от Херсон. Украинските власти определиха тази зона като ключова стратегическа опора за руските сили за ограничаване на морския достъп до Черно море.

Когато украинският морски дрон достигна брега, той разгърна наземен робот – безпилотно наземно превозно средство. Според видеоматериали, споделени от 123-та бригада в Telegram, наземният дрон беше въоръжен с монтиран картечен пистолет. Веднага щом достигна брега, дронът започна да стреля по неидентифицирана цел. Украйна не посочи кои роботизирани платформи са участвали в амфибийната атака, какви са техните възможности или каква е била целта на мисията.

В своето изявление бригадата посочи, че това е „първата известна бойна мисия от този формат в света“, като добави, че "наземният роботизиран комплекс е бил доставен до вражеския бряг с помощта на безпилотна морска платформа, е кацнал на окупирана украинска територия и е бил използван за изпълнение на бойна задача".

No soldiers. Just machines. Ukraine has carried out the world's first known combat mission in which a sea drone transported and deployed an armed ground robot behind Russian lines on the occupied Kinburn Spit. pic.twitter.com/zyJdFXWxVb — Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) July 13, 2026

Използването на дронове за тази амфибийна атака е значително развитие в прилагането на безпилотни системи във войната.

Украйна е използвала морски дронове за нанасяне на удари по кораби на руския Черноморски флот и безпилотни наземни превозни средства за мисии на фронтовата линия, които са твърде опасни за човешките войници. Сега тя обединява двете технологии, както вече направи с морските дронове и дроновете с изглед от първо лице, наред с други безпилотни системи.

Наземните роботи, или безпилотните наземни превозни средства, бързо се превръщат в лицето на украинската логистика и мисии на бойното поле. Тъй като мините, артилерията и небето, препълнено с дронове, заплашват войските, Украйна се е съсредоточила върху създаването на повече дронове, които могат да се управляват дистанционно за транспортиране на муниции и провизии, евакуиране на ранени войници, залагане на мини, изстрелване на други дронове или атака.

През април Украйна съобщи, че за първи път е освободила територия, контролирана от Русия, използвайки единствено наземни роботи и дронове.

Нарастващата зависимост от тези системи променя начина, по който украинските производители на дронове конструират нови превозни средства. Те се фокусират върху евтини системи, които могат да бъдат разгърнати в големи количества, в случай че бъдат взети на прицел и унищожени.