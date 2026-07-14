Британската полиция съобщи, че Ан Уидекъм е била убита при "целенасочена атака"

Бившият британски депутат и участничка в риалити шоу Ан Уидекъм е била убита при "целенасочено нападение", а мотивът все още се изяснява, съобщи звеното за борба с тероризма на британската полиция, цитирано от Асошиейтед прес.

Двайсет и осем годишният мъж, арестуван по подозрение в убийство и терористични престъпления, остава в ареста, но разследването продължава.

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"Ясно е, че това е било целенасочено нападение", заяви пред репортери Лорънс Тейлър, шеф на Националната антитерористична полиция. "Все още се опитваме да установим мащаба на планирането и подготовката на нападението, както и мотивите, които стоят зад тази атака."

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Смъртта на седемдесет и осем годишната Уидекъм, бивш член на парламента, разтърси политическия живот във Великобритания, в който тя беше влиятелна фигура в продължение на десетилетия.

Отделът за борба с тероризма пое разследването вчера, след като бяха открити нови доказателства. Полицията на графствата Девън и Корнуол първоначално предполагаше, че при убийството не става дума за тероризъм, и добави, че нищо не показва, че е било политически мотивирано.

Властите посочиха, че Уидекъм вероятно е била нападната в сряда следобед. Тя не се е явила същия следобед на насрочено телевизионно интервю и е била намерена мъртва на следващия ден в своя дом в село в югозападната част на Англия.

Полицията не разкри причината за смъртта и посочи само, че по тялото ѝ е имало "тежки наранявания".

Заподозреният беше арестуван в Северна Англия по подозрение в убийство. След откриването на нови доказателства срещу него бяха повдигнати и подозрения за подготовка, извършване или подбуждане към терористични действия. Името му не е оповестено, тъй като срещу него все още не са повдигнати обвинения.

Убийството разпали отново дебатите за мерките за охраната на политиците, които бяха затегнати през последното десетилетие след две убийства на народни представители през този период.

През 2016 г. депутатката от Лейбъристката партия Джо Кокс беше простреляна и намушкана от крайнодесен екстремист, а консерваторът Дейвид Амес беше намушкан през 2021 г. от нападател, вдъхновен от терористичната групировка „Ислямска държава“.