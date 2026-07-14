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В кадър: Родители отново на протест, искат по-високо майчинство и детски надбавки

Демонстрацията "Майчинството не е милостиня" настоява обезщетението през втората година да е 70% от осигурителния доход

14.07.2026 | 19:56 ч. Обновена: 14.07.2026 | 19:58 ч. 10
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes

Родители отново на протест: Искат по-високо майчинство и детски надбавки
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Родители отново на протест: Искат по-високо майчинство и детски надбавки

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Родители отново протестират пред сградата на Министерския съвет с искане за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца. 
Демонстрацията е под надслов "Майчинството не е милостиня" се провежда за втори път и е организирана от инициативата "Родители за достойно майчинство". 

В района има полицейско присъствие.

Протестиращите настояват обезщетението през втората година на майчинството да бъде 70% от осигурителния доход, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Сред другите искания са ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, както и равни детски надбавки за всички работещи родители, без значение от дохода на работещия родител.

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Категорично искаме в този бюджет да се приеме 75% обезщетение при неизползване на отпуск при бременност и раждане, а догодина най-късно да станат 100%, каза организаторът Иванка Тодорова, цитирана от БТА. Настояваме за по-високи компенсации и по-високо обезщетение за майките на близнаци и тризнаци. Абсурдно е близнаци да се отглеждат с 378 евро. Това не стига и за едно дете, добави тя.

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Тодорова отбеляза, че до момента само парламентарната група на "Възраждане" е внесла две от предложенията на родителите. Вчера в онлайн среща с "Продължаваме промяната" обсъдихме предложенията ни, а утре предстои да проведем такава и с "Демократична България”, допълни тя.

Изпратихме писма до омбудсмана, до президента и до премиера. Ако бюджетът остане в този вид, ще настояваме да бъде наложено вето, защото той е напълно дискриминационен спрямо майките, заяви Тодорова. Ще продължим с протестите, ако исканията ни не бъдат чути, допълни тя.

На 1 юли родители протестираха с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство. На брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев посочи, че исканията на родителите кореспондират с увеличения на плащания по бюджета за тази година. Гълъб Донев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обсъдиха с представители на гражданската инициатива "Родители за достойно майчинство" предложения за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца. 

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Тагове:

родители отново протест по-високо майчинство детски надбавки
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