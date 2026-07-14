В кадър: Родители отново на протест, искат по-високо майчинство и детски надбавки

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg Родители отново на протест: Искат по-високо майчинство и детски надбавки 1 / 11 / 11

Родители отново протестират пред сградата на Министерския съвет с искане за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца.

Демонстрацията е под надслов "Майчинството не е милостиня" се провежда за втори път и е организирана от инициативата "Родители за достойно майчинство".

В района има полицейско присъствие.

Протестиращите настояват обезщетението през втората година на майчинството да бъде 70% от осигурителния доход, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Сред другите искания са ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, както и равни детски надбавки за всички работещи родители, без значение от дохода на работещия родител.

Категорично искаме в този бюджет да се приеме 75% обезщетение при неизползване на отпуск при бременност и раждане, а догодина най-късно да станат 100%, каза организаторът Иванка Тодорова, цитирана от БТА. Настояваме за по-високи компенсации и по-високо обезщетение за майките на близнаци и тризнаци. Абсурдно е близнаци да се отглеждат с 378 евро. Това не стига и за едно дете, добави тя.

Тодорова отбеляза, че до момента само парламентарната група на "Възраждане" е внесла две от предложенията на родителите. Вчера в онлайн среща с "Продължаваме промяната" обсъдихме предложенията ни, а утре предстои да проведем такава и с "Демократична България”, допълни тя.

Изпратихме писма до омбудсмана, до президента и до премиера. Ако бюджетът остане в този вид, ще настояваме да бъде наложено вето, защото той е напълно дискриминационен спрямо майките, заяви Тодорова. Ще продължим с протестите, ако исканията ни не бъдат чути, допълни тя.

На 1 юли родители протестираха с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство. На брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев посочи, че исканията на родителите кореспондират с увеличения на плащания по бюджета за тази година. Гълъб Донев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обсъдиха с представители на гражданската инициатива "Родители за достойно майчинство" предложения за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца.