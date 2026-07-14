Маникюрите, които превзеха лято 2026

Лятото вече официално върви към своя разгар. Което значи, че сме станали свидетели на много нови тенденции за сезона, когато говорим за мода и красота. Една част от визията винаги изпъква - маникюрът. Кои видове нокти напълно превзеха лятото? Вижте отговорите на "Teen Vogue".

Сини нокти с облаци

Една много интересна тенденция за лятото. Стои много свежо и с нея изпъквате. Достатъчно е да лакирате ноктите в светъл тон - бебешко синьо или небесно синьо. И да изрисувате бели облачета. Тейлър Суифт се появи с подобен маникюр на баскетболен мач през юни и от този момент насам - той е голям хит.

Нокти за Световното

Това е лятото на футбола, вече повече от месец се наслаждаваме на мачове от Мондиал 2026 г. Остават още малко, предстои кулминацията - големият финал в неделя. Но футболните емоции не спират. За да сте в тон със Световното и настроението около него - направете си маникюр със знамето на любимия отбор, с купа, футболна топка, с номера на любимия футболист и т.н.

Нокти ледена плодова близалка

Любим десерт за лятото. Спомнете си дните от детството, когато сте обожавали да си купувате замразени плодови близалки и така да се разхладите. И пресъздайте лакомството върху ноктите. Важното е цветът да е сладък и прозрачен, лъскав - точно както стоят ледените близалки. Може да е оранжево мандарина, черешово червено, розово-червено тип диня, електриково червено тип малина и т.н. Както и да има смесица от цветове. Нека маникюрът е желиран, прозрачен, с гладка повърхност.

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