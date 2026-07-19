Импровизация със звук и светлина: В джаза с Боби Вълчев в Античния театър

Джазът е музика, която никога не звучи по един и същи начин два пъти. Той живее чрез импровизацията, свободата и емоцията на мига. Именно такава емоция ни очаква на 3 август, когато Боби Вълчев ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив да представи своя спектакъл "В джаза".

Под откритото небе една от най-впечатляващите сцени в България ще се превърне в място, където музика, светлина и импровизация ще се слеят в едно.

Големият акцент на вечерта ще бъде първото по рода си у нас лазерно джаз шоу под открито небе. Вместо предварително програмирана визуална продукция, светлинните ефекти ще следват музиката в реално време, превръщайки всяко изпълнение в неповторимо изживяване.

"Обичам тези предизвикателства. Реших да експериментирам лазерно шоу на живо, нищо не е уточнено и нагласено предварително. Импровизация както с музиката, така и със светлината. Винаги опитвам нещо ново, обичам да предизвиквам себе си", споделя Боби Вълчев.

Импровизацията е в основата на концерта, а именно тя превръща всяко изпълнение в уникална среща между артистите и публиката. На сцената на Боби Вълчев ще му партнират едни от най-добрите български джаз музиканти – Тодор Бакърджиев (тромпет), Димитър Льолев (саксофон), Кирил Зафиров (тромбон), Александър Леков (бас), Начо Господинов (барабани) и Николай Карагеоргиев (китара).

Специален гост на вечерта ще бъде виртуозната цигуларка Галина Уилкокс, чието участие ще добави още един различен музикален щрих към програмата.

Запазената марка на Боби Вълчев - не просто концерт, а необичайно преживяване

Пловдивската публика вече знае, че концертите на Боби Вълчев не се ограничават единствено до музиката. Миналото лято именно Античният театър беше домакин на неговия запомнящ се концерт на свещи.

Тази година музикантът отново избира да изненада публиката с нестандартна концепция. След магията на хилядите свещи идва ред на светлината, лазерите и живата импровизация, които ще превърнат вечерта на 3 август в още едно различно музикално преживяване.

Билетите за концерта вече са в продажба в мрежата на Eventim, както и онлайн в Bilet.bg и Grabo.bg.