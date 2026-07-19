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Кадифен маникюр за лятото – оригинални предложения

Кадифените нокти не са само за зимата

19.07.2026 | 17:47 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Кадифените нокти често се считат за подходящи за втората половина на годината. Създадени с магнитен лак и ръчни магнити, те имат фин блясък, който имитира гладкия вид на кадифето. Те са уютни като луксозен пуловер и имат присъщо топло усещане, но са също толкова подходящи, когато времето е горещо.

За лятото кадифените нокти придобиват съвсем нова атмосфера, благодарение на ярките цветове и готините дизайни. Мислете за синьо-кафяви нюанси, които блестят на слънчевата светлина, или за елегантни френски маникюри, идеални за летни сватби.

Ако търсите лек за умората от класическия летен маникюр, предлагаме ви да включите една от тези визии в лятната си колекция. 

Кадифени вълни

Искате да бъдете различни това лято? Маникюр в хладни сини тонове с кадифени вълни е идеалният избор. Изглежда още по-очарователно по време на залез слънце с чаша вкусен коктейл. 

Летни нощи

Не можем да се наситим на този маникюр! Той улавя мистичността на нощното небе, изпълнено със звезди по време на гореща лятна нощ. Съчетаването на син и сребърен лак създава перфектната комбинация, която може да носите както на плажа, така и в офиса.

Безкрайни цветове

Светлите, преливащи се лакове придават на ноктите ефирно и елегантно излъчване. Вместо да използвате само един цвят, опитайте да съчетаете няколко нюанса, за да постигнете ефект на разноцветен маникюр. Резултатът ще бъде впечатляващ и красив, особено когато светлината пада точно както трябва върху ноктите ви. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

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