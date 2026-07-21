В кадър: Зендея разбуни духовете с 3000-годишни обеци от ирански артефакти

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Зендея си навлече критики заради обеци, които носеше, докато промотираше "Одисея" (The Odyssey) в Лондон.

На фотосесия за новия филм на Кристофър Нолан актрисата се появи с бяла рокля на Jacquemus и обеци, изработени от древни ирански златни медальони. Те датират от първото хилядолетие пр. Хр., което означава, че са на около 3000 години.

Медальоните са част от т.нар. съкровище от Зивие (Ziwiye hoard), което Britannica описва като "колекция от произведения на изкуството от периода на Мидийската държава, датиращи от VII век пр. Хр.". Според CNN находката е открита в Северозападен Иран в края на 40-те години на миналия век.

Древни артефакти, превърнати в бижута

Древните предмети са превърнати в обеци от лондонския бижутер Глен Спиро. Той ги е поставил в обков от 18-каратово жълто злато, украсен с диаманти. Смята се, че бижуто е било част от колекцията му Materials of the Old World, в която различни исторически артефакти са преобразявани в съвременни украшения.

Сред използваните в колекцията ценности са били 62-каратов колумбийски изумруд и злато, свързано със западноафриканския народ бауле, пише Only Natural Diamonds.

"Можеш да носиш около врата си нещо, което е на хиляди години, но въпреки това да изглежда съвременно и готино", казва Спиро в интервю за Galeria през 2025 година.

Бижутерийната къща Barron London, която по-късно придобива артефактите от Спиро, обяснява пред CNN, че златните дискове са поставени в семпъл обков с фини захващащи елементи. По думите на компанията конструкцията не засяга по никакъв начин оригиналните предмети и не ги поврежда.

"Културното наследство с право поражда важни разговори и ние приветстваме информирания диалог за произхода, съхранението и оценяването на изключителното майсторство", се казва още в позицията на Barron London.

Компанията коментира и продължаващата война между Съединените щати, Израел и Иран, започнала през март.

"В момент, когато Иран често е разглеждан единствено през призмата на съвременните събития, се надяваме тези обеци да напомнят за трайното художествено, културно и историческо наследство на страната", допълват от бижутерийната къща.

Интернет се раздели

Решението на Зендея и стилиста ѝ Лоу Роуч да включат древните медальони в една от визиите, с които актрисата промотира филма, предизвика разнопосочни реакции в интернет.

Според някои превръщането на артефактите в бижу е начин те да бъдат съхранени и показани пред по-широка публика. Други обаче смятат, че носенето им като моден аксесоар е неуважително, символизира колониалното отношение към иранското културно наследство и че ценностите трябва да бъдат върнати в страната, от която произхождат.

"Тези 3000-годишни ирански обеци трябва да бъдат върнати на Иран или най-малкото да бъдат съхранявани в музей. Никой няма право да използва подобни древни артефакти, защото те са изключително ценни и представляват важна част от културното наследство на човечеството", пише потребител в социалните мрежи, цитиран от People.

Каква е ролята на Зендея в "Одисея"?

В "Одисея" Зендея влиза в ролята на Атина - дъщерята на Зевс и богиня на мъдростта и войната в древногръцката митология. През май актрисата, носителка на награда "Еми", разказва пред Elle, че по необясним начин ролята ѝ се е сторила съвсем естествена.

"Не знам какво е. Просто имам чувството, че вече съм била тук", споделя тя.

В актьорския състав на "Одисея", който вече е по кината, участват още Мат Деймън, Том Холанд, Ан Хатауей, Лупита Нионго, Робърт Патинсън, Мия Гот, Чарлийз Терон и други.