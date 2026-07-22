Тръмп: Направихме най-успешното първенство в историята

Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са били домакини на най-успешното Световно първенство в историята.

Президентът на САЩ не уточни, че Мексико и Канада също бяха домакини на мачове от мондиала.

„Не исках да казвам преди финала колко добре върви, защото никога не знаеш [какво може да се случи след това]. Но сега можем да кажем, че ние бяхме домакини на най-успешното Световно първенство в историята, с приходи пет пъти по-високи от всеки друг мондиал. Очаквам с нетърпение да го направя отново, но не мисля, че ще можем да бъдем домакини на друго“, каза Тръмп по Fox News.

Световното първенство през 2026 г. се проведе в 11 града в Съединените щати. Игрите на Световното първенство се проведоха в следните американски градове: Ню Йорк (предградие Източен Ръдърфорд), Филаделфия, Бостън, Атланта, Маями, Хюстън, Далас, Лос Анджелис, Сан Франциско, Канзас Сити и Сиатъл.