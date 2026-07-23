Гени на супермодел: дъщерята на Жизел Бюндхен е нейнa по-млада версия

Том Брейди сияе на сладка семейна снимка със синовете и дъщеря си Вивиан, която е пълно копие на бившата му съпруга Жизел Бюндхен.

13-годишната дъщеря на бившия играч на НФЛ и бразилския супермодел споделя поразителна прилика с майка си, което стана ясно от семейната снимка, направена на финала на Световното първенство по футбол през уикенда.

48-годишният Брейди сподели колекция от снимки в Instagram в понеделник, показващи как прекарва лятото с трите си деца – Вивиан и двамата си сина Джак, 18-годишен, и Бенджамин, 16-годишен.

На една снимка Брейди позира с трите си деца, като дъщеря му е в средата, гледа към камерата с дълга коса, разделена по средата, и изглежда като пълно копие на известната си майка от по-ранните ѝ години на модел (на основната снимка Жизел е снимана през 2000 г.).

Джак, когото Том споделя с бившата си приятелка Бриджит Мойнахан, пък най-много прилича на баща си, докато Бенджамин е взел черти както от Брейди, така и от Бюндхен.

В публикацията си бившият куотърбек разказва за „спомените“, които е създал, докато е пътувал от град на град из САЩ, за да присъства на мачовете от Световното първенство по футбол преди финала в неделя.

Засега не е ясно дали 13-годишната Вивиан планира да тръгне по моделските стъпки на Жизел, но по всичко си личи, че ще има нужните ръст, лице и фигура, за да гради кариера в модната индустрия.

Вижте снимки на Вивиан на Тialoto.bg