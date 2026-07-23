Оливия Родриго с ново гадже

Стана ясно кое е новото гадже на Оливия Родриго. В последно време 23-годишната певица беше забелязвана по улиците на Бруклин с мистериозен мъж. Двамата бяха заснети и на летище в Исландия скоро.
Сега от "Daily Mail" съобщават, че звездата има връзка с банкера Джулиан Кроненбергс. Той е завършил университета "Браун" и е експерт по частни инвестиции.
Това е изненада, тъй като последните гаджета на Оливия бяха доста известни.
"Тя невинаги се среща с някой известен, тя разнообразява нещата. Обикновено е с този, с когото се разбира и има химия, и, разбира се, към когото е привлечена.", коментира източник на изданието.
Още за връзката и кадрите вижте в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.