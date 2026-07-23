5 плода срещу задържане на излишни течности

Усещането за подпухналост, тежест и задържането на вода е често срещано и може да бъде причинено от различни фактори. Сред най-често препоръчваните храни, за които се смята, че помагат за намаляване на този дискомфорт са плодовете, богати на вода и електролити. Те не действат като лекарства или силни диуретици, но могат да подпомогнат нормалната функция на организма, особено когато задържането на течности е свързано с хранителни фактори като прекомерен прием на натрий.

Ето кои са те:

Диня

Един от най-хидратиращите плодове. Динята често заема челно място в списъците със сезонни храни, които подпомагат хидратацията. Според западни специалисти, причината е високото ѝ съдържание на вода, около 90% от състава ѝ, което я прави подходящ избор, когато организмът има нужда от повече течности.

Освен вода, динята съдържа калий. Минерал, който участва в регулирането на електролитния баланс. Поддържането на достатъчен прием на калий е важно, тъй като този минерал помага на организма да контролира количеството натрий, а натрият е един от факторите, свързани със задържането на течности.

Динята съдържа и антиоксиданти, включително ликопен, който е изследван заради ролята му в подкрепата на клетъчното здраве. Комбинацията от вода, минерали и хранителни вещества превръща динята в популярен избор при усещане за подуване и тежест.

Банани

Плодовете, богати на калий. Бананите са сред най-познатите източници на калий и често присъстват в препоръки за хранене, свързани с електролитния баланс. Калият има важна роля в регулирането на течностите в организма. Когато приемът на натрий е по-висок, достатъчният прием на калий чрез храната може да подпомогне поддържането на по-добър баланс между тези два минерала.

Освен калий, бананите съдържат магнезий и фибри. Фибрите подпомагат нормалното храносмилане, което може да бъде полезно при усещане за подут корем и дискомфорт. С банани се получават и чудесни здравословни десерти.

Източник: Плодове, които намаляват подуването и задържането на вода