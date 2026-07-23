10 грешки при дизайна и декорацията на малката тераса

Една малка тераса може да се превърне в удобно, хладно и оживено външно пространство. Някои недостатъци в оформлението, мебелите, растенията или осветлението обаче могат да я направят да изглежда тясна, по-малко практична и негостоприемна.

Декорирането на малка тераса е упражнение за баланс: трябва да постигнете комфорт, без да пренасищате, да добавите растения, без да превръщате пода в джунгла, и да създадете атмосфера, без да губите мобилност.

На малки балкони, градски тераси или тесни вътрешни дворове всяка мебел, саксия и аксесоар е от значение. Добрата новина е, че не ви е нужно много място, за да създадете приятна външна зона. Просто е въпрос на избягване на някои често срещани грешки, които сме събрали тук.

10 грешки, които намаляват пространството, реда и комфорта на малката тераса:

1. Избор на твърде големи мебели

Най-често срещаната грешка при декорирането на малка тераса е да се влюбите в маса за хранене, външен диван или фотьойли, без да проверите дали всъщност ще се поберат. В малко пространство мебелите не само трябва да пасват; те също така трябва да ви позволяват да се движите, да отваряте врата, да имате достъп до растения и да седите удобно.

Най-добре е да изберете леки, добре пропорционални и гъвкави мебели: сгъваеми маси, подреждащи се един върху друг столове, лесно подвижни табуретки или пейки, които се закрепват към стената. Малка кръгла маса, два удобни стола или пейка могат да работят много по-добре от обемист комплект, предназначен за голяма градина.

2. Опит за вместване на твърде много приложения в твърде малко квадратни метри

Трапезария, слънчева тераса, кът за четене, зона за релакс, място за съхранение, външен бар… Малката тераса не може да побере всичко. Опитът да се повтори на балкон това, което работи на голяма тераса, обикновено води до неудобно пространство, пълно с препятствия.

Ключът е в приоритизирането. Искате ли го за закуска? За четене? За да се насладите на питие по залез слънце? Изборът на основно приложение ви помага да изберете правилните мебели и да избегнете усещането за претрупана тераса, което вместо да добавя към пространството, намалява комфорта.

3. Поставяне на всички мебели заедно, без да се взема предвид движението

На малки тераси поставянето на мебели до стената може да бъде добро решение, но невинаги е достатъчно. Грешката се крие в подреждането на мебелите, без да се създават ясни пътеки. Ако трябва да преместите стол, да повдигнете саксия или да избегнете странична маса, за да стигнете до маса, терасата ще се окаже неудобна.

Препоръчително е да резервирате зона за пътека, колкото и малка да е, и да поставите по-големите мебели по периметъра. Изработени по поръчка пейки, ъглови седалки или L-образна подредба помагат да се освободи центърът и да се направи пространството да изглежда по-голямо.

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