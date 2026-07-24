За гърците почивката в Гърция става скъпа, отиват в Испания и Италия

Повечето гърци ще прекарат лятната почивка на гости при приятели и роднини. Увеличиха се почиващите пенсионери с безплатни ваучери, предаде кореспондентът на БНР.

Според проучване на статистическата агенция Елстат повече от половината гърци няма да почиват това лято поради недостиг на средства. От тези, които могат да си позволят почивка, 70% не могат да заплатят нощувки в хотел и ще останат при приятели и роднини в туристическите райони.

Увеличен е обаче вътрешният туризъм от страна на пенсионери и хора с много ниски доходи, които получиха безплатни ваучери за нощувка. Държавата финансира и част от разходите за билети на ферибот.

Хотелите разчитат предимно на чуждестранни туристи, докато гърците избират да почиват на къмпинг или в по-евтини стаи под наем.

По информация от туристическите агенции поради високи цени на туристическите услуги в Гърция местните жители пътуват до конкурентни дестинации в Испания и Италия.

Основните разходи по време на почивка са за храна 33%, нощувка 22 % и за бензин 24%.

Опозицията цитира проучването в парламента, за да поиска от правителството прилагане на механизъм за намаляване на цените на стоките от първа необходимост. Синдикатите настояват за рязко повишаване на заплатите.